Crotone-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

16esimo turno nel giorno dell'Epifania, il Crotone ospita la Roma: in questa pagina le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

CROTONE-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 6 gennaio 2021

6 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Archiviata la pausa natalizia e il primo match del 2021, nuovamente in campo dopo pochi giorni: il Crotone di Stroppa ospita la Roma di Fonseca, quasi un testacoda per obiettivi completamente diversi. Calabresi desiderosi di rimanere in Serie A, i giallorossi puntano a e Scudetto.

Nell'ultima gara di campionato, la prima del 2021, il Crotone ha subito una grossa sconfitta a San Siro contro l' , mentre la Roma ha vinto contro la di misura confermandosi al terzo posto dietro gli stessi nerazzurri e il di Pioli.

La grande sorpresa di questa stagione in casa Crotone è sicuramente Junior Messias, cinque volte in rete fin qui, mentre nella Roma i giocatori più prolifici rispondono ai nomi di Dzeko, con sei centri, nonchè Mkhitaryan e Veretout, autori di sette realizzazioni a testa.

Crotone e Roma si sono affrontate in gara ufficiale solamente nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018: quattro successi su quattro per la compagine capitolina, con nove reti in favore dei giallorossi e zero per i rossoblù sia allo Scida che all'Olimpico.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Crotone-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CROTONE-ROMA

La partita tra Crotone e Roma si giocherà mercoledì 6 gennaio 2021, nel giorno dell'Epifania: il match dell'infrasettimanale verrà disputato a porte chiuse allo Scida di Crotone, alle ore 15.

Crotone-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva tv da Sky Sport, che detiene i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. La sfida dello Scida sarà trasmessa sul canale Sky Sport numero 253.

Sarà possibile seguire Crotone-Roma non soltanto in diretta tv, ma anche in : gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come pc, cellulare o tablet.

Una prima alternativa per assistere alla gara tra Crotone e Roma è rappresentata da Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati con al suo interno il match tra Stroppa e Fonseca.

La seconda alternativa è quella di sintonizzarsi su Goal, che vi racconterà minuto per minuto le azioni salienti della partita tra Crotone e Roma. Inoltre, lungo tutto l'arco della giornata, sarà possibile seguire le notizie sulla partita, le probabili formazioni e tutti i commenti post-gara.

Stroppa ripropone in attacco Simy al fianco di Messias, con Riviere che parte dalla panchina. Pereira e Reca confermati come esterni di centrocampo nel 3-5-2 del Crotone, con ballottaggi Zanellato-Petriccione e Vulic-Eduardo. In porta Cordaz, difeso da Magallan, Golemic e Luperto.

Nella Roma Pedro non è recuperato e Pellegrini giocherà ancora sulla trequarti assieme a Mkhitaryan, dietro l'unica punta Dzeko: panchina per Borja Mayoral. In mezzo avanza Cristante per far coppia con Veretout. Sulle fasce spazio per Karsdorp e Bruno Peres. Mirante ancora ai box: tra i pali ci sarà Pau Lopez, difeso da Mancini, Smalling e Kumbulla, favorito su Ibanez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.