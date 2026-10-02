Croazia-Inghilterra: dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 3 3 ott 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Croazia e Inghilterra scenderanno in campo il 3 ottobre 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Le big del Gruppo A3 si affrontano a Fiume

La Croazia torna a giocare in casa all'HNK Rijeka Stadium Rujevica per ospitare l'Inghilterra nella terza giornata del Girone A3 della sua campagna di League A della UEFA Nations League 2026/27. Dopo una finestra internazionale d'apertura dai risultati alterni, la squadra del ct Slaven Bilić punta a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato vitale e risalire la classifica del girone. Per l'Inghilterra di Thomas Tuchel, la trasferta di Fiume dopo una netta vittoria esterna nel weekend rappresenta un test importante nella corsa a tenere pressione alla capolista Spagna.

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Settembre dai due volti per la Croazia

La Croazia arriva alla sfida di sabato con l'obiettivo di reagire dopo il pesante ko esterno per 4-1 contro la Spagna nella seconda giornata (29 settembre). L'attaccante Dion Drena Beljo ha segnato l'unico gol della Croazia a Siviglia prima che la Spagna prendesse il controllo della partita. Il risultato arriva dopo l'ottimo successo per 2-1 in trasferta contro la Cechia a Praga nella prima giornata (26 settembre), con Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol e Mateo Kovačić concentrati sul ritrovare solidità difensiva in casa.

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La voglia di rilancio dell'Inghilterra

L'Inghilterra vola in Croazia piena di fiducia dopo aver ottenuto una disciplinata vittoria esterna per 2-0 contro la Cechia a Praga nella seconda giornata (29 settembre). Dopo la sconfitta interna per 3-2 contro la Spagna a Wembley all'esordio, i gol nella ripresa di Anthony Gordon (47') e del capitano Harry Kane (69') hanno regalato a Thomas Tuchel il suo primo successo da commissario tecnico in Nations League. Sospinta dalla regia di Trent Alexander-Arnold e dalla spinta creativa di Jude Bellingham, l'Inghilterra punta a costruire una striscia di vittorie in trasferta.

Il motore del centrocampo croato può rallentare l'attacco sulle fasce dell'Inghilterra?

Le sfide storiche tra queste due potenze del calcio hanno spesso regalato grande tensione tattica, compreso il successo dell'Inghilterra per 4-2 nel girone dei Mondiali a inizio estate. La Croazia cercherà di controllare il possesso centrale attraverso Luka Modrić, Mateo Kovačić e Petar Sučić, schierando al tempo stesso Dion Drena Beljo e Ivan Perišić nelle transizioni rapide. Nel frattempo, l'Inghilterra farà affidamento sul gioco dinamico sugli esterni di Bukayo Saka e Anthony Gordon per allargare la linea difensiva croata. Con in palio punti cruciali nel Gruppo A3, la sfida di sabato promette grande intensità europea fin dal fischio d'inizio.

Possibili formazioni iniziali

Croazia: Livakovic; Smolcic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic P. Sucic; Baturina, Beljo, Marco Pasalic

Inghilterra: Pickford; Trent, Chalobah, Guehi, Hall; Anderson, Garner; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Notizie sulle squadre e rose

Slaven Bilic non ha confermato una probabile formazione della Croazia in vista della partita e non sono state fornite informazioni su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Allo stesso modo, Thomas Tuchel non ha ancora reso noto un undici titolare previsto per l'Inghilterra, e al momento non risultano assenze confermate. La rosa include Morgan Gibbs-White, convocato in via d'emergenza, e Alex Scott, che ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore nella precedente partita.

Forma

La Croazia si presenta a questa partita dopo aver vinto due volte e perso due delle ultime cinque uscite, con il risultato più recente che è stato il pesante 4-1 contro la Spagna. Prima di allora, aveva ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta sul campo della Cechia in Nations League. In queste cinque partite, i Vatreni hanno segnato sei gol ma ne hanno subiti nove, un bilancio che riflette la fragilità difensiva che Bilic è stato sollecitato ad affrontare. La loro campagna mondiale a inizio anno aveva portato successi contro Ghana e Panama, prima dell'eliminazione ai quarti di finale per mano del Portogallo.

L'Inghilterra arriva con tre vittorie nelle ultime cinque partite, l'ultima delle quali è il 2-0 contro la Cechia. La campagna di Nations League ha incluso anche la sconfitta per 3-2 contro la Spagna, anche se la squadra di Tuchel ha mostrato una notevole produzione offensiva durante l'estate, battendo la Francia 6-4 in una straordinaria semifinale del Mondiale prima di perdere contro l'Argentina in finale. L'Inghilterra ha segnato quindici gol in queste cinque partite, subendone dieci, a conferma sia della sua potenza offensiva sia delle occasionali vulnerabilità difensive.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre si è concluso con un netto successo dell'Inghilterra per 4-2 sulla Croazia ai Mondiali 2026 a giugno, un risultato che ha dato il tono al percorso degli inglesi nel torneo. Prima di allora, l'Inghilterra aveva battuto la Croazia 1-0 a Euro 2020 e si era imposta 2-1 in una sfida di Nations League nel novembre 2018. L'unica vittoria della Croazia negli ultimi cinque precedenti diretti è arrivata ai Mondiali 2018, un 2-1 che eliminò l'Inghilterra in semifinale. Il bilancio complessivo di queste cinque partite sorride all'Inghilterra, che ha vinto tre volte contro una della Croazia, con un pareggio.

Classifica