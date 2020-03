La madre di Cristiano Ronaldo: "Sto meglio, sono stata fortunata"

Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, sta meglio. Lo spavento di martedì è ormai alle spalle. E dunque è stata proprio lei a pubblicare sul proprio account Instagram, seguitissimo nonostante non sia stato aperto da molto, un messaggio di aggiornamento sulle sue condizioni.

"Carissimi, questo non è un messaggio tipico di Dolores, ma sono passata di qui per dirvi che sto recuperando bene (e sto protestando per essere costretta a letto da molte ore). Ma so che è per il mio bene e tra pochi giorni tornerò alla mia routine, se Dio vorrà.

Non è stato che uno spavento, sono cosciente di quello che mi è accaduto e so con certezza di essere stata fortunata. Ringrazio i medici e tutti i professionisti che mi hanno accompagnato dall'inizio, ringrazio per i messaggi di sostegno costanti (non li leggo, ma mia figlia Catia mi tiene aggiornata su tutto).

Grazie per le preghiere e per l'energia positiva da ogni lato, grazie ai miei figli, ai miei nipoti, fratelli e amici. Tra poco Dolores tornerà alla normalità, ma intanto chiedo un po' di comprensione, privacy e rispetto. Pensavo solo che avreste meritato una mia parola".