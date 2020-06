Quando Courtois poteva finire all'Hoffenheim: "I genitori volevano che si diplomasse"

La cantera del è da anni una delle più floride d'Europa: gente come Milinkovic-Savic e Koulibaly ha mosso i primi passi lì, ma la lista dei campioni cresciuti dalle parti dei 'De Smurfen' è davvero lunga.

Al Genk hanno condiviso gli anni della gioventù sia Koen Casteels che Thibaut Courtois, entrambi portieri che nel 2011 finirono nel mirino dell' : alla fine i tedeschi puntarono sul primo, considerato che per l'attuale giocatore del sorsero problemi di natura scolastica. A rivelarlo è Ernst Tanner, ex capo delle relazioni internazionali e dello scouting del club teutonico, intervistato da DAZN .

"Nell'estate 2011 si verificò una strana situazione nel mercato dei portieri: Casteels e Courtois erano dei talenti del Genk e all'epoca ci furono molte voci, in particolare quelle su Thibaut che risalgono all'anno prima. I suoi genitori volevano che si diplomasse e che non ci fossero dei cambiamenti prima di quel momento. Il ragazzo aveva anche dei problemi a scuola e per questo il trasferimento non si concretizzò".