Costa d'Avorio-Algeria: dove vederla in tv e streaming

La Nigeria attende di conoscere la sua avversaria in semifinale: in campo oggi pomeriggio scenderanno Costa d'Avorio ed Algeria.

La Coppa d'Africa 2019 è arrivata ai quarti di finale. Una delle sfide sicuramente più interessanti ed equilibrate è quella che vedrà di fronte la e l'.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Kessiè e compagni, negli ottavi di finale, hanno avuto la meglio per 1-0 sul Mali al terrmine di una partita molto tirata risolta dalla zampata di Zaha ad un quarto d'ora dalla fine.

Più facile invece la vittoria dell'Algeria, che ha avuto la meglio per 3-0 sulla Guinea grazie alle reti messe a segno dall'italiano Ounas, da Mahrez e da Belaili.

La vincente di questa sfida affronterà in seminale la , che nella giornata di mercoledì ha avuto la meglio sul per 2-1.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Costa d'Avorio-Algeria: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

COSTA D'AVORIO-ALGERIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Costa d'Avorio-Algeria DATA 11 luglio 2019, ore 18.00 (italiane) DOVE Suez Stadium ARBITRO Bamlak Tessema Weyesa (Etiopia) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO COSTA D'AVORIO-ALGERIA

Costa d'Avorio-Algeria, quarto di finale della Coppa d'Africa 2019, è in programma per giovedì 11 luglio alle ore 18.00 italiane. La gara si giocherà al Suez Stadium. In caso di parità al 90', si giocheranno i supplementari. Dovesse persistere la parità, calci di rigore.

La sfida tra Costa d'Avorio ed Algeria sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, come per tutte le altre partite della Coppa d'Africa 2019. Il quarto di finale si potrà seguire quindi su smart , oppure collegando la tv a un decoder Sky Q, a una PlayStation 4 o Xbox, oppure attraverso strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

Gli abbonati a DAZN potranno seguire Costa d'Avorio-Algeria collegandosi al sito della piattaforma, oppure attraverso la app dedicata, anche su pc, smartphone e tablet. Il quarto di finale di Coppa d'Africa sarà quindi visibile ovunque e su qualsiasi device.

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Gbohouo; Bagayoko, Traoré, Konan, Coulibaly; Gbamin, Dié, Kessié; Pepe, Kodjia, Zaha.

ALGERIA (4-1-4-1): M'Bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guedioura; Mahrez, Feghouli, Bennaccer, Belaili; Bounedjiah.