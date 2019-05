Corsa Champions, prima esclusa: la Lazio è fuori

Dopo la vittoria dell'Inter, la Lazio non potrà matematicamente qualificarsi alla prossima Champions: residue speranze per il Torino.

180 minuti dal termine e diversi verdetti ancora da raggiungere. Sì perchè nonostante e siano in e e in Serie B, metà non conosce ancora in quali competizioni giocherà la prossima stagione. Dopo -Chievo però c'è una nuova sicurezza: niente Champions per la .

Nonostante la vittoria sul , infatti, le vittorie di Inter e hanno portato alla prima grande esclusa dalla Champions, quella Lazio che neanche nella prossima annata potrà sentire la famosa musichetta. Sei punti a disposizione, sette quelli di distacco dal quarto posto occupato dall'Atalanta.

Si aggrappa alla propria fortuna e alla sfortuna delle altre invece il , che ha due punti in più della Lazio e ancora qualche piccola speranza di qualificarsi alla prossima Champions. Questo anche considerando sì i sei punti di distacco dall'Inter, ma gli scontri diretti a favore.

Escludendo , e , oltre alle già citate quattro squadre che conoscono il proprio destino, il resto della Serie A, dunque tredici compagini, lottano per rimanere nella massima serie, per l' o per gli ultimi due posti di Champions.

, , , , , Cagliari e sono tutte invischiate nella lotta retrocessione, chi più chi meno: clamorosamente, a due gare dal termine, la quota quaranta non permette ancora di poter festeggiare la salvezza matematica.

La Lazio spera di poter approdare in Europa League, avendo due possibilità: una tramite il campionato, l'altra attraverso la vittoria della Coppa . All'Inter mancano tre punti per la Champions, mentre l'Atalanta potrebbe ottenere gli stessi e raggiungere il sogno in caso di mancato en-plein del .

Infine la , che dopo la vittoria contro la Juventus ha ritrovato fiducia in sè stessa. Il prossimo weekend potrebbe portare nuovi verdetti: fuoco alle polveri.