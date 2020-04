Corriere dello Sport: il Milan ha incontrato gli agenti di David Silva, colpo a zero

Il Milan pensa in grande per il futuro: già incontrati gli agenti di David Silva, in scadenza a giugno col Manchester City.

Dopo 10 stagioni vincenti che lo hanno visto contribuire ai successi dell'era d'oro del club, David Silva lascerà il : il contratto in scadenza a giugno non sarà rinnovato e per lo spagnolo inizierà un nuovo capitolo a 34 anni.

L'incertezza sulla ripartenza della Premier League rischia di rendere complicata l'organizzazione di una festa d'addio, come i tifosi vorrebbero per onorare al meglio uno dei simboli dell'ultimo decennio dei 'Citizens'.

Questo però è l'ultimo dei problemi per Silva, per il quale alcuni club hanno già iniziato a sondare il terreno: come riportato da 'Il Corriere dello Sport' c'è anche il in corsa per assicurarsi il suo enorme talento a parametro zero.

Altre squadre

Secondo il quotidiano romano, i rossoneri sono stati i primi a farsi vivi con gli agenti del giocatore, peraltro già incontrati per capire se ci fosse o meno qualche possibilità di metterlo sotto contratto in estate.

Ma il Milan non è solo in questa corsa ambiziosa: da segnalare anche la proposta dell' Miami del vecchio amico David Beckham, pronto a rendere dorata l'ultima fase della carriera di Silva che però non disdegnerebbe una stimolante esperienza in .