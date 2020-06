Coreografia per Napoli-Juventus: tifosi virtuali all'Olimpico

Durante la finale di Coppa Italia, nella diretta tv visibili spalti animati con la camera fissa: spazi ovviamente vuoti nelle altre inquadrature.

Spalti vuoti negli stadi italiani, siamo solo all'inizio. Per permettere al calcio di vivere anche durante la pandemia di coronavirus, infatti, i tifosi non possono presentarsi negli impianti di e Coppa . In , però, effetto particolare per far sembrare le curve colme di passione.

Durante la finale di Coppa Italia tra Napoli e , infatti, la Lega, tramite l'emittente dell'evento in diretta, ovvero la Rai, ha scelto di posizionare una coreografia virtuale con colore rosso, azzurro o bianconero a seconda del settore dell'Olimpico. In questo modo lo stadio romano sembra pieno di tifosi.

Il 'trucco' svela invece lo stadio senza tifosi nelle inquadrature diverse da quella fissa da sinistra a destra del campo e viceversa: nei primi piani, nei replay e nei calci d'angolo zoomati, possono essere visti come ovvio i settori privi di fans a causa della pandemia di coronavirus.

Social divisi per la grafica virtuale scelta dalla Lega Calcio e dalla Rai: per alcuni un grandioso effetto, così da provare a dimenticare per alcuni secondi la mancanza dei tifosi, per altri un effetto cinematografico poco riuscito durante la diretta tv.

In ogni caso, sia per i più positivi, sia per i detrattori, una cosa è certa: cori e affetto reale da parte dei tifosi, nei settori degli stadi di tutto il mondo, non potranno essere mai sostituiti da qualsiasi effetto virtuale.

Impossibile però escludere a priori che tale coreografia virtuale davanti allo schermo non possa essere utilizzata anche per le prossime gare di campionato. Del resto ogni nazione si è mossa in maniera particolare e spesso diversa dagli altri paesi nell'ovviare alla mancanza dei tifosi allo stadio.