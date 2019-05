Conte prima scelta della Roma: l'alternativa è tenere Ranieri

La Roma ha scelto Conte ma il tecnico aspetta Juventus, Inter o PSG. Se l'arrivo dell'ex CT dovesse saltare è possibile la conferma di Ranieri.

Sono giorni di trepidante attesa alla dove ormai tutti, da Pallotta a Totti, hanno scelto l'allenatore dei sogni per la stagione 2019/20. Il suo nome è Antonio Conte .

Ad oggi però l'ex CT azzurro, secondo 'Il Corriere dello Sport', non ha ancora dato certezze alla Roma perchè aspetta di capire come finirà il valzer delle panchine in e in in Europa.

La prima scelta di Conte resterebbe la , amore mai dimenticato e dove tornerebbe più che volentieri se l'incontro tra Agnelli e Allegri portasse alla clamorosa rottura.

La prima alternativa è invece l' con Marotta che spinge per portare Conte a Milano, mentre la famiglia Zhang non è convinta di spendere circa 70 milioni di euro tra l'esonero di Spalletti e l'ingaggio del nuovo tecnico.

Ecco perché, nel caso in cui l'Inter chiuderà il campionato terzo posto, l'arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra sembra molto difficile.

Non va però tralasciata neppure la pista estera dove Conte vuole capire se e andranno davvero avanti con Tuchel e Solskjaer o decideranno di cambiare.

La Roma insomma dovrà aspettare ancora per avere una risposta definitiva da parte di Conte e in caso di un suo no, secondo 'Il Corriere dello Sport,' potrebbe a sorpresa decidere di confermare Claudio Ranieri .

Se il tecnico porterà i giallorossi al quarto posto d'altronde l'obiettivo sarebbe centrato, inoltre Ranieri è amatissimo sia dalla piazza che dai giocatori e non avanzerebbe grosse richieste in fatto di ingaggio o acquisti.

Il tutto senza escludere del tutto la folle idea Mourinho dopo le voci rimbalzate dall'estero nei giorni scorsi e secondo cui la Roma avrebbe avviato i contatti col potente Jorge Mendes.

Sono invece in forte ribasso le quotazioni di Sarri che sembra destinato a restare al . La prima scelta dei giallorossi comunque si chiama Antonio Conte.