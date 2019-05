Roma, clamorosa idea Mourinho: contatti in corso

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', José Mourinho sta parlando con la Roma: condizione necessaria, però, è la Champions League.

Dopo Antonio Conte, un altro allenatore di assoluto livello mondiale viene accostato alla : José Mourinho. Di certo non si può dire che la società giallorossa non stia progettando in grande il futuro.

L'indiscrezione arriva dalla e la diffonde un quotidiano autorevole come 'L'Equipe'. José Mourinho sarebbe diviso in queste momento da due trattative: una con il e l'altra proprio con la Roma.

Ci sarebbero già stati dei contatti tra Mourinho ed i giallorossi, con il portoghese che non avrebbe chiuso la porta. Ha messo però una condizione primaria e necessaria per proseguire ogni discoso: la qualificazione alla . Per forza di cose, quindi, se ne dovrà riparlare solo a fine stagione.

Ironia della sorte, José Mourinho prenderebbe il posto di Claudio Ranieri, allenatore con il quale ha sempre avuto parecchi attriti. Ma non solo, è in competizione per la stessa panchina con Antonio Conte, altro tecnico con cui in passato ha avuto qualche scaramuccia.

La Roma sogna, soprattutto i tifosi giallorossi. D'altronde al momento sognare è gratis, soprattutto se la società con questi nomi trattati ha fatto capire di voler puntare in alto.