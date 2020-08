La finale di conquistata con l ' sembrava l'occasione giusta, invece anche stavolta Antonio Conte ha dovuto rimandare l'appuntamento col suo primo trionfo internazionale da allenatore. Una vera e propria maledizione quella nelle coppe iniziata ai tempi della e proseguita al , fino all'Inter appunto.

Il miglior risultato del Conte allenatore in resta ad oggi quello centrato alla sua prima campagna europea nel 2012/13 quando guida la Juventus fino ai quarti di finale dopo aver vinto il girone davanti a e Chelsea, elimina il agli ottavi ma deve inchinarsi al vittorioso sia all'andata che al ritorno per 2-0.

Molto peggio andrà nella stagione successiva quando la Juventus scompare sotto la neve di Instanbul contro il ed esce addirittura nella fase a gironi, scivolando in Europa League dove la corsa bianconera si ferma in semifinale contro il . Conte manca così la possibilità di giocarsi il trofeo proprio all'Allianz Stadium, sede quell'anno dell'ultimo atto della competizione.

Un'eliminazione scottante che porterà Conte a pronunciare l'ormai famigerata frase sul ristorante da 100 euro al cui tavolo la Juventus non avrebbe potuto sedersi.

" Non puoi sederti al ristorante da 100 euro con 10 euro in testa. In Europa ci sono squadre economicamente irraggiungibili, per me sarà molto dura vedere una squadra italiana in finale di Champions League da qui a tanti anni a venire".