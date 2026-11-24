Notizie sulla squadra

Il Como di Cesc Fabregas deve fare a meno di Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao e Moise Kean, tutti indisponibili per infortunio, e non ci sono squalificati. Nella formazione tipo prevista c'è Jean Butez in porta, con Kempf, Couto, Ramon e Valle in difesa, Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina e Paz a centrocampo e Douvikas unica punta.

L'AEK Atene di Marko Nikolic è senza gli infortunati Zini, Oleksandr Zubkov e Kervin Arriaga, mentre Aboubakary Koita è squalificato. Nell'undici previsto spiccano Strakosha tra i pali, Relvas e Moukoudi in difesa, Marin e Majer a centrocampo e la coppia offensiva formata da Varga e Jovic. Eventuali aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Anteprima della partita Como vs AEK Atene

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Lo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospita Como-AEK Atene, sfida di Champions League che mette di fronte una squadra in grande fiducia e un'altra in cerca di risposte.

Il Como di Cesc Fàbregas arriva dal 2-0 sul Cagliari in Serie A, successo che ha cancellato la sconfitta per 2-0 contro l'Inter. In Europa i lariani hanno già mostrato il loro volto migliore, con il 9-1 rifilato al Lens.

Il dato più evidente è la produzione offensiva: 15 gol segnati nelle ultime cinque gare. Nico Paz è il simbolo di questa crescita, con sei gol e otto assist in 14 presenze stagionali tra tutte le competizioni.

L'AEK Atene di Marko Nikolić vive un momento più complicato. Dopo il 2-3 contro il Real Madrid in Champions League, i greci hanno perso anche il derby con il Panathinaikos e la sfida di Coppa con il PAOK.

L'ultima uscita ha portato però un segnale positivo: la vittoria per 1-0 in casa del Kalamata in campionato. Per la squadra di Nikolić, il punto debole resta la difesa, che ha incassato nove reti nelle ultime cinque partite.

Ecco tutte le informazioni per seguire Como-AEK Atene in diretta: canali TV, diretta streaming, formazioni e stato di forma.

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