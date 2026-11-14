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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Lelio Donato

Com'è cambiata l'Italia dal Belgio al Belgio: perché Mancini Ct è stata la scelta più giusta per gli Azzurri

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Dopo il pessimo debutto in Nations League e la brutta sconfitta casalinga contro il Belgio, l'Italia di Mancini in pochi mesi ha completamente cambiato volto. E ora si gioca addirittura il primo posto nel gruppo. Ma come ha fatto?

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Molto hanno inciso ovviamente le scelte del Ct, che ha preso decisioni forti lasciando fuori alcuni dei senatori azzurri e lanciato stabilmente i migliori giovani del calcio italiano. L'Italia di oggi è una squadra con una struttura tattica chiara ma anche più fresca e coraggiosa.

Contro la Francia, ad esempio, la nostra Nazionale ha sofferto per larghi tratti del primo tempo però è stata in grado di reggere la pressione avversaria e venire fuori alla distanza continuando a giocare il suo calcio.

LARGO AI GIOVANI

Cosa è cambiato dunque da Italia-Belgio a Belgio-Italia? Meno di due mesi fa Roberto Mancini aveva puntato su molti dei reduci di Zenica. Quella sera all'Olimpico di Roma, tra titolari e subentrati dalla panchina, erano addirittura otto. Poi il Ct ha deciso di voltare pagina convocando moltissimi giovani di cui nove esordienti assoluti.

Mancini ha puntato poi sui giocatori più funzionali al modulo e allo stile di gioco della sua Italia, come ad esempio Nicolò Cambiaghi e Salvatore Esposito. E ha accantonato definitivamente il 3-5-2 troppo conservativo per passare stabilmente al 4-3-3, con un'identità propositiva fatta di riaggressione alta nella metà campo avversaria.

LE PAROLE DI VAN BOMMEL

Oltre ai risultati in questi mesi sono cresciute anche le prestazioni dell'Italia di Mancini. Un'evoluzione riconosciuta dagli stessi avversari. Mark van Bommel ad esempio, prima della sfida di Bruxelles, ha sottolineato come gli Azzurri oggi siano una squadra differente rispetto a quella affrontata e battuta all'Olimpico.

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"È una squadra molto più solida e in poco tempo è migliorata parecchio. Non si vince mai facilmente contro la Francia. È molto positivo che l'Italia sia riuscita a reagire, ma non sono sorpreso" ha dichiarato il Ct del Belgio.

MANCINI LA SCELTA GIUSTA

Quella di riaffidare la panchina della Nazionale a Roberto Mancini, insomma, si sta alla fine rivelando la scelta più giusta seppure arrivata tramite un percorso tormentato. Maldini e Leonardo, infatti, volevano puntare su Andrea Pirlo mentre l'attuale Ct è stata sempre la prima opzione di Giovanni Malagò.

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E pazienza se intanto quest'ultimo deve riconquistare la poltrona di presidente della FIGC nel duello all'ultimo voto con l'altro candidato Adriano Galliani. Mancini d'altronde aveva già fatto benissimo nella sua precedente esperienza alla guida della Nazionale arrivando a conquistare un insperato successo agli Europei del 2021.

Un percorso che non si era interrotto neppure dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 ma terminato solo in seguito ai noti contrasti personali con l'ex presidente federale Gravina.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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