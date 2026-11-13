Chi gioca Belgio-Italia al posto di Frattesi: le alternative per Mancini a centrocampo, da Doumbia a Pisilli e Fagioli

L'assenza del centrocampista della Lazio, a segno anche nella sfida di San Siro', è sicuramente pesante per gli Azzurri ma le alternative non mancano. E tra queste dovrà pescare il CT in Belgio quando all'Italia basterà non perdere per essere sicura di qualificarsi ai quarti di finale della Nations League.
Davide Frattesi ha accusato un risentimento muscolare subito dopo Italia-Francia di giovedì 12 novembre, risultando così indisponibile per la successiva gara. Di conseguenza ha fatto immediatamente rientro a Roma dove inizierà il percorso di recupero sotto il controllo dello staff medico della Lazio.
DOUMBIA TITOLARE IN BELGIO?
Come dicevamo le alternative per l'Italia a centrocampo non mancano. Mancini, ad esempio, potrebbe decidere di schierare Issa Doumbia. Il centrocampista classe 2003 è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione in Portogallo, dove si è trasferito la scorsa estate dal Venezia.
Per lui sono già quindici le presenze ufficiali con la maglia dello Sporting. Doumbia ha segnato due goal in Champions League, tra cui quello decisivo per la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. Mentre in campionato ha fornito due assist.
In Nazionale invece ha debuttato il 25 settembre scorso nella sconfitta casalinga proprio contro il Belgio ed è fin qui sceso in campo solo una volta da titolare nella vittoria per 4-1 contro la Turchia del 5 ottobre. Doumbia ora potrebbe avere un'altra occasione ma non è l'unica opzione per sostituire Frattesi.
Argomenti correlati
CHI GIOCA AL POSTO DI FRATTESI IN NAZIONALE
Mancini potrebbe ad esempio consegnare la cabina di regia a Nicolò Fagioli. In quel caso a spostarsi nella posizione di Frattesi sarebbe Tonali, che tornerebbe a fare la mezzala dopo l'ottima partita disputata da centrale contro la Francia.
Se invece il CT non volesse cambiare troppo l'assetto del centrocampo la scelta per rimpiazzare Frattesi potrebbe ricadere tra uno su Samuele Ricci e Niccolò Pisilli. Il primo è stato convocato da Mancini nonostante non abbia fin qui trovato molto spazio al Como, mentre il secondo è stato grande protagonista nell'ottimo inizio di stagione della Roma ma è finito in tribuna a 'San Siro'.
Mancini ha chiamato nuovamente in Nazionale anche Alessandro Romano. Le prestazioni del centrocampista del Cagliari nelle ultime settimane non sono state brillanti come quelle dii qualche mese fa, ma il CT continua a nutrire grande fiducia nelle sue qualità e potrebbe concedergli spazio in Belgio.