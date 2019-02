Chelsea, Zidane subito per sostituire Sarri: è più di un'idea

Il Chelsea pensa a Zinedine Zidane per un cambio in corsa: gli ultimi risultati ottenuti da Maurizio Sarri non soddisfano e ora l'ex Napoli rischia.

Da 'Sarri-ball' al 'Sarri-out'. La panchina del tecnico italiano ha iniziato a scricchiolare con forza dopo la pesante sconfitta per 6-0 incassata dal suo Chelsea sul campo del Manchester City nell'ultimo turno di Premier League.

Un risultato tennistico che potrebbe aver minato ancor di più le certezze dei blues, che, dopo un ottimo avvio di stagione, si sono ritrovati a scalare a ribasso la classifica del campionato inglese.

Il quarto posto è stato perso a favore del Manchester United, rinato in Premier League dopo la cura Solskjaer, e ora il Chelsea si ritrova sesto in classifica a pari punti con l'Arsenal, quinto.

Un piazzamento che al momento vorrebbe dire esclusione dalla prossima Champions League, un risultato negativo che Roman Abramovich vuole scongiurare a tutti i costi. Per questo, secondo il 'Sun', la dirigenza dei blues starebbe pensando di esonerare Sarri per dare una scossa alla squadra.

Il nome scelto per sostituire il tecnico ex Napoli sarebbe quello di Zinedine Zidane. Il francese negli ultimi anni si è conquistato il titolo di 'mago della Champions League', grazie ai tre trofei vinti consecutivamente in tre anni alla guida del Real Madrid.

Tomorrow's @SunSport back page: CHELZZEA. Chelsea are ready to turn to Zidane to make them a European superpower again. pic.twitter.com/hfQb6lTM9O — Sun Sport (@SunSport) 12 febbraio 2019

Un curriculum d'eccellenza che parrebbe aver convinto il Chelsea a ripartire dal francese, alle prese al momento con un anno sabbatico. Accostato anche al Manchester United per sostituire Jose Mourinho, ad oggi la pista che porta Zidane ai Red Devils pare essersi raffreddata visti gli ottimi risultati ottenuti da Solskjaer. Il norvegese potrebbe infatti guadagnarsi la conferma.

Ecco allora che il Chelsea potrebbe sfruttare il momento di transizione in casa Manchester United, per provare ad anticipare i Diavoli Rossi nella corsa a Zinedine Zidane, affidando già ora al francese la panchina di Sarri.

Nella decisione che porterebbe il Chelsea a scegliere l'ex Real Madrid, giocherebbe inoltre un ruolo importante la grande stima che Eden Hazard prova da sempre nei confronti di Zidane. Il belga non ha infatti mai nascosto di vedere nel francese un suo idolo e i blues sperano che un suo arrivo nel club possa convincere l'ex Lille a rinnovare il proprio contratto, restando a Londra.

Sarri a Londra ha però da giocarsi ancora una finale di Coppa di Lega, in programma il prossimo 24 febbraio contro il Manchester City. Una gara che, se il Chelsea dovesse perdere, potrebbe risultare l'ultima del tecnico italiano sulla panchina dei blues.