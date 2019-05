Inizia l'avventura al Chelsea, Pulisic: "Sognavo la Premier League"

E’ stato acquistato a gennaio, ma di fatto deve ancora iniziare l’avventura con la sua nuova maglia. Christian Pulisic sarà uno dei giocatori dai quali ripartirà il nella prossima stagione e l’operazione che l’ha portato a Londra è stata di quelle estremamente importanti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Prelevato dal (club nel quale è rimasto in prestito fino al termine della stagione) a fronte di un esborso da circa 65 milioni di euro, l’asso statunitense può finalmente prendere contatto con la sua nuova società.

Pulisic, che nelle scorse ore è stato immortalato con la maglia del Chelsea allo Stamford Bridge, parlando a Chelsea Tv non ha nascosto la sua gioia per l’inizio di questa nuova esperienza.

“Qui ci sono tanti ottimi giocatori. Sono super emozionato, non vedo l’ora di iniziare. Giocare in Premier League è sempre stato uno dei miei sogni più grandi ed essere un giocatore del Chelsea è un onore per me. Sarà un’esperienza straordinaria. Darò tutto per la squadra e farò il possibile per vincere più partite possibili”.