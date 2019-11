Champions League, risultati 4ª giornata - Barcellona fermato dallo Slavia Praga

Zero a zero per il Barcellona al Camp Nou, sorridono Inter e Borussia Dortmund. Nel girone G vince il Lipsia, Zenit battuto.

Si apre con una sorpresa assoluta la quarta giornata dei gironi di 2019/2020. Al Camp Nou di , infatti, i blaugrana non sono riusciti ad andare oltre il pareggio contro lo Slavia Praga. Un risultato che favorisce e , impegnate nell'altro match

Gara deludente per Messi e compagni, poco cinici per tutto il match: zero tiri in porta per lo Slavia Praga, ma un pareggio che potrebbe rimetterlo in corsa per il terzo posto che vale l' .

Vola invece il nel girone G, che supera lo in terra russa nonostante l'assenza di Werner: 2-0 e allungo in vetta per la squadra tedesca.

CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA

GARE DI MARTEDI'

GIRONE E

LIVERPOOL-GENK [ore 21]

NAPOLI-SALISBURGO [ore 21]

GIRONE F

BARCELLONA-SLAVIA PRAGA 0-0

BORUSSIA DORTMUND-INTER [ore 21]

GIRONE G

ZENIT-LIPSIA 0-2 [49' Damme, 63' Sabitzer]

LIONE-BENFICA [ore 21]

GIRONE H

CHELSEA-AJAX [ore 21]

VALENCIA-LILLE [ore 21]

GARE DI MERCOLEDI'

GIRONE A

-BRUGGE [ore 21]

REAL MADRID-GALATASARAY [ore 21]

GIRONE B

BAYERN-OLYMPIACOS [ore 18.55]

STELLA ROSSA-TOTTENHAM [ore 21]

GIRONE C

ATALANTA-MANCHESTER CITY [ore 21]

DINAMO ZAGABRIA-SHAKHTAR DONETSK [ore 21]

GIRONE D

BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID [ore 21]

LOKOMOTIV MOSCA-JUVENTUS [ore 18.55]