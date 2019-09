Champions League, Messi elogia la Juventus: "Ha fatto un ottimo mercato"

Leo Messi nel corso dell'intervista a 'Sport' parla brevemente anche di Juventus e Ronaldo: "Non avrei nessun problema ad andare ad una cena insieme".

Leo Messi si è raccontato a 360° nel corso della lunga intervista a 'Sport' (qui le parti più importanti su calciomercato e Barcellona). Ma la Pulce ha avuto anche modo e tempo di parlare della prossima , analizzando le varie rivali, e non solo...

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ad esempio Messi ha elogiato con una breve frase anche la .

"Penso che tutte le squadre più importanti si siano rinforzate nel calciomercato. Penso che l'Atlético abbia fatto un'ottima squadra, fatto ottimi acquisti. Sembrava quella che aveva rivoluzionato di più, ma alla fine ha fatto una grande squadra, con molte varianti ed equilibrata ... Anche il ha acquistato molto bene. Al di là di ciò che viene detto, sono gli stessi di prima e in più hanno gente come Hazard. La Juventus ha fatto un ottimo mercato, così come il ".

E proprio nella Juventus gioca il suo rivale storico, Cristiano Ronaldo.

"Non ho nessun problema con Ronaldo. Ho sempre detto che non ho alcun problema con lui, solamente non siamo mai stati amici perché non abbiamo mai condiviso uno spogliatoio. Ci vedevamo solo alle cerimonie o in poche partite. Non so se ci sarà la cena di cui ha parlato lui, perché viviamo lontani ed abbiamo i nostri impegni, ma se ci fosse io non avrei problemi ad andarci".

Infine, Messi fa il punto sulla prossima e sulla Champions, come obiettivi del . Firmerebbe per una delle due?