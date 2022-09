Champions League in chiaro: le partite trasmesse su Canale 5

Quali sono le partite trasmesse in chiaro, su Canale 5, nella Champions League 2022/2023: il programma completo delle gare in diretta su Mediaset.

La Champions League 2022/2023 entra nel vivo. Con il via della fase a gironi è iniziata ufficialmente la competizione per club più importante d'Europa.

Per vedere in diretta le sfide in esclusiva su Sky e Amazon Prime servirà un abbonamento alle piattaforma, mentre Mediaset garantisce la trasmissione in chiaro di una gara per turno.

A trasmettere le sfide in chiaro della Champions 21/22, per quanto riguarda Mediaset, sarà Canale 5. La miglior gara del martedì sarà visibile per tutti, in tv e streaming, dunque sintonizzandosi sul quinto canale, in tv, o accedendo a Mediaset Play tramite sito web, pc, tablet e cellulare.

CHAMPIONS LEAGUE SU MEDIASET, LE PARTITE SU CANALE 5

Non è ancora stato ufficializzato il calendario completo delle gare trasmesse in chiaro su Canale 5. L'emittente televisiva annuncerà nel corso delle prossime settimane il programma completo delle sfide della Champions League 2022/2023 trasmesse in tv e in streaming su Mediaset Play.

