A Sky i diritti tv della Champions per i prossimi tre anni. Un match in chiaro e il migliore del mercoledì su Amazon. C'è anche l'Europa League.

Per vedere la Champions League da casa le abitudini resteranno più o meno le stesse: il torneo, infatti, resterà un'esclusiva Sky (come è adesso) fino al 2027.

Anche se manca ancora un comunicato ufficiale, la pay tv di Comcast, come scrivono Repubblica e il Corriere della Sera, si è aggiudicata il bando per i diritti tv della competizione nel triennio 2024-2027. Sulla tv digitale saranno dunque trasmesse tutte le partite della nuova Champions League tranne la migliore del mercoledì, che andrà in onda ancora su Prime Video.

Sky manterrà anche il diritto di rivendere una partita in chiaro ad un'altra emittente (attualmente Mediaset con Canale 5) che potrà anche tenere in casa propria trasmettendola su Tv8.

CHAMPIONS LEAGUE 2024-2027 IN TV: COSA CAMBIA

Rispetto all'assetto attuale, l'unica differenza sostanziale è che Mediaset perderebbe la possibilità di trasmettere le partite di Champions League in streaming sulla piattaforma Infinity.

SU SKY ANCHE LA NUOVA EUROPA LEAGUE

Oltre alla Champions, Sky avrebbe messo le mani anche sulla nuova Europa League. Il nuovo torneo a 36 squadre, che debutterà nella stagione 2024/25, prevede più partite ed è valso alla Uefa un incasso complessivo di circa 350 milioni di euro. Questa la cifra sborsata da Sky per assicurarsi tutto il pacchetto: dopo una settimana dall'inizio delle trattative, dunque, l'accordo sembrerebbe già essere stato delineato.