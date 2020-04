Champions entro il 3 agosto? L'UEFA chiarisce: "Non esistono date"

L'UEFA corre ai ripari ed evita altro caos. Nota ufficiale riguardante le recenti dichiarazioni del presidente Ceferin, dalle quali sembrava essere stata indicata una 'deadline' per concludere le coppe ad inizio agosto.

In particolare la Champions, con l'UEFA che ha fatto chiarezza sulla linea tracciata.

"E' stato riportato che Aleksander Ceferin avrebbe dichiarato alla ZDF che la Champions dovrà terminare entro il 3 agosto. Non è vero. Il presidente ha sottolineato come non siano state ancora fissate date precise per concludere la stagione".

"L'UEFA sta valutando tutte le opzioni per portare a compimento i tornei nazionali e continentali in sinergia con ECA e Leghe Europee attraverso il tavolo di lavoro istituito il 17 marzo. La priorità di tutti è preservare la salute pubblica".

"Successivamente, verranno trovate soluzioni utili a completare tutte le competizioni. Al momento, qualora fosse necessario, a seconda delle date di ripresa e del via libera delle autorità nazionali, si sta studiando l'ipotesi di giocare a luglio e agosto".