Champions e Europa League, Ceferin fissa il termine ultimo: "Non oltre il 3 agosto"

Il presidente della UEFA, Ceferin, fissa la deadline per Champions ed Europa League: “Dovremo essere flessibili, dipenderà dai governi”.

Provare a portare a termine la stagione, nonostante un’emergenza senza precedenti. E’ questo il grande obiettivo che il calcio europeo si è dato e per il quale si sta lavorando.

Ad oggi non ci sono certezze sul quando e come si potrà tornare in campo, quello che è sicuro invece è che vanno ancora conclusi moltissimi campionati nazionali oltre che ed .

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, parlando alla ZDF ha aperto a varie ipotesi, ma ha anche specificato che le competizioni europee vanno portate a termine non oltre il 3 agosto.

“Potremmo ripartire con il sistema attuale o pensare a gare secche stabilendo con sorteggio chi deve giocare in casa, chi fuori o se lo si deve fare su campo neutro. Per ora il fatto che si possano giocare delle Final Eight o delle Final Four è puramente teorico. Sia la Champions League che l’Europa League dovranno finire entro il 3 agosto. La situazione è straordinaria, potremmo anche giocare nelle stesse date dei campionato, dobbiamo essere flessibili. Se la crisi si ferma, inizieremo prima”.

La priorità andrà comunque data alla salute di tutti.