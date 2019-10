Celtic-Lazio 2-1: Jullien punisce l'Aquila allo scadere

La Lazio, dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio, esce sconfitta dal Celtic Park per i goal di Christie e Jullien.

La resta a quota tre punti in classifica, nel suo girone di , dopo la sconfitta 2-1 contro il . Proprio i biancoverdi guidano adesso il raggruppamento, con sette punti. Nel primo tempo il vantaggio di Lazzari, poi la rimonta firmata da Christie e Jullien.

La partita tra Lazio e Celtic, fin dalle prime battute di gioco, è la classica sfida 'rognosa' per i biancocelesti: ritmi non troppo elevati, tanti scontri fisici, poche occasioni ed un pubblico immenso a trascinare la squadra di casa. La Lazio però tiene bene il campo, si chiude con la difesa a cinque e quando guadagna il pallone prova ad innescare i velocisti Jony e Lazzari e la fantasia di Correa. In tutto questo Caicedo fa a sportellate con tutti, cercando di tenere in alto i palloni che arrivano dalla difesa.

Gli uomini di Simone Inzaghi trovano il vantaggio proprio con una giocata di contropiede: al 40' Correa porta palla centralmente in una ripartenza, serve Lazzari che si inserisce dalla destra e con un tiro molto potente trafigge Forster.

Il Celtic nella ripresa entra in campo con nuove forze. Attacca con molta veemenza e dopo un palo colpito da Christe, lo stesso trequartista batte Strakosha con un mancino piazzato da dentro l'area di rigore. La Lazio si torna a svegliare a circa mezz'ora dal termine, anche grazie agli ingressi di Immobile e Lulic. Simone Inzaghi strozza l'esultanza quando Correa becca il legno della porta scozzese, a tu per tu con Forster.

E questo palo resterà come un grosso rimpianto per la Lazio. Perché ad un minuto dalla fine, in occasione di un corner per il Celtic, Jullien salta da solo in area piccola e batte Strakosha con un colpo di testa.

IL TABELLINO

Celtic-Lazio 2-1

Marcatori: 40' Lazzari (L), 67' Christie (C), 88' Jullien (C)

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed (83' Bitton), Ajer, Jullien, Bolingoli (85' Hayes); Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounussi (65' Rogic); Édouard.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Vavro; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Jony (68' Lulic); Correa (73' Immobile), Caicedo (85' Cataldi).

Ammoniti: Elyounoussi, Bastos, Bolingoli, Cataldi, Ajer

Espulsi: -