Celta Vigo, allarme Pione Sisto: "Ha un problema e non collabora"

Il presidente del Celta Vigo Carlos Mouriño torna sul caso Pione Sisto: "Ha un problema di cui non possiamo parlare".

Prima la fuga dalla quarantena per tornare in patria in , poi gli allenamenti sostituiti dallo yoga: Pione Sisto sta diventando un caso al Vigo e il presidente Carlos Mouriño non lo nasconde.

Il patron del club spagnolo è interventuto durante una conferenza telematica organizzata dalla Federazione galiziana:

"Pione Sisto ha un problema, non sta collaborando con il club per risolverlo ed è un problema di cui non possiamo parlare".

Il giocatore danese non sta partecipando agli allenamenti individuali presso lo staff di mister Oscar Garcia Junyent: è l'unico della rosa a non aver ripreso l'attività dopo la sosta dettata dall'emergenza sanitaria.

Il giocatore è già stato multato dal club per aver violato l'isolamento e nei giorni scorsi aveva confessato di non essersi allenato durante il periodo di pausa, preferendo invece altre attività come la meditazione. Una situazione sicuramente complicata posta ora in evidenza anche dagli stessi vertici del club.