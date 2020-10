Catanzaro in lutto: è morto Fabrizio Ferrigno a 47 anni

Si è spento all'età di 47 anni Fabrizio Ferrigno, dirigente sportivo ed ex giocatore in Serie B del Padova e del Catanzaro.

Lutto nel mondo del calcio per la morte di Fabrizio Ferrigno, dirigente sportivo ed ex calciatore: a soli 47 anni si è spento a causa di una brutta malattia. Fu protagonista con la maglia del Catanzaro e del in Serie B.

Nel 2016-17 aveva vinto il premio di migliore direttore sportivo di Lega Pro e fu protagonista della promozione in Serie B del Catanzaro nel 2004 con la fascia da capitano. Nella sua carriera ha collezionato 71 presenze in B tra Catanzaro e Padova.

Profondamente amato dalla tifoseria del club giallorosso, a tal punto da guadagnarsi l'appellativo di 'Sindaco': leader dentro e fuori dal campo, si è spento in ospedale dopo una lotta lunga mesi contro la malattia.