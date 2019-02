Caso Icardi: non convocato per Rapid Vienna-Inter

Mauro Icardi, dopo essersi visto togliere la fascia da capitano, non è tra i convocati per Rapid Vienna-Inter.

Niente Rapid Vienna per Mauro Icardi. Colpi di scena su colpi di scena fanno seguito alla decisione dell'Inter di togliere la fascia da capitano alla punta, rimasta fuori dall'elenco di calciatori arruolabili per l'andata dei sedicesimi di Europa League.

Il nome di Icardi, infatti, non figura nella lista scelta da Spalletti per l'impegno di domani in terra austriaca: insieme a lui, restano ad Appiano anche gli squalificati Brozovic e Skriniar nonchè Keita Balde ancora indisponibile per problemi fisici.

Rientra nei ranghi invece Borja Valero, assente a Parma ma che ha smaltito del tutto l'infortunio che lo aveva tenuto nelle ultime gare e partirà con la squadra per Vienna. Di seguito i convocati nerazzurri per Rapid -Inter:

PORTIERI: Handanovic, Padelli, Berni.

DIFENSORI: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric Soares, Miranda, D'Ambrosio, Nolan.

CENTROCAMPISTI: Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Schirò, Roric.

ATTACCANTI: Lautaro Martinez, Candreva, Politano, Perisic.