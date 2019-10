Caos Arsenal: Lacazette mette like in un post anti Xhaka ed Emery

Continuano le polemiche in casa Arsenal, stavolta dovute ad Instagram e all'apprezzamento di Lacazette, non più titolare.

Ogni anno, la stessa storia. Tante speranze da parte dei tifosi dell', tante delusioni quando si inizia a fare sul serio. Dopo la finale di dello scorso anno, persa contro il di Sarri, i fans dei Gunners si aspettavano una stagione da protagonisti. Niente di più diverso.

Migliaia di tifosi dell'Arsenal non ne possono già più di Emery, arrivato nel 2018 come post Wenger e fin qui non riuscito ad avere continuità di rendimento. La polemica è esplosa dopo il pareggio per 2-2 contro il Palace, che ha causato un 'Fuck off' di Xhaka ai propri tifosi e un like di Lacazette ad un post Instagram.

L'attaccante francese ha infatti apprezzato il post di Troopzafc, tifoso dell'Arsenal noto nel mondo di FIFA, che non è stato certo buono con Emery e Xhaka su Instagram:

"Non puoi stare 2-0 in casa con il e pareggiarla. Emery, ti ho supportato, ma ora basta. E Xhaka può andare a f*****o anche lui, non voglio vederlo mai più con la maglia dell’Arsenal addosso".

Like di Lacazette e apriti cielo. Se Ozil è praticamente fuori rosa, oramai lontano anni luce dal continuare con la maglia dell'Arsenal, il francese tra infortuni e decisioni tecniche ha giocato appena sei gare in questo avvio stagionale. Insomma, non è una prioritè di Emery, mentre all'opposto, un addio dell'attuale tecnico potrebbe essere una priorità di Lacazette, deciso a giocare di più in quel di Londra.

Non sembra invece esserci animosità tra Lacazette e Xhaka, con quest'ultimo che ha pubblicamente, e in più occasioni, difeso i compagni di squadra dagli attacchi di media e tifosi.