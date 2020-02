Caniggia contro De Rossi: "È andato al Boca in vacanza"

7 presenze, un goal e diversi problemi fisici. L'esperienza dialnon è stata fortunata dopo un inizio promettente. Tanto che alla fine è arrivato l'addio, con tanto di annuncio del ritiro negli scorsi mesi.

Un passaggio che è stato aspramente criticato da Claudio Caniggia, ex attaccante tra le altre di , , e proprio Boca Juniors. Ai microfoni di 'Channel 26', l'argentino ha affermato che l'ex capitano giallorosso è andato a Buenos Aires in vacanza.

“De Rossi è venuto in in vacanza. Si era già ritirato dopo l’addio alla Roma. Voleva giocare ancora per un po’, ma non ha potuto per i suoi problemi fisici. Se non sei un giocatore con dieci anni in meno il rientro si complica. Non giochi più soltanto per la nomina che hai“.