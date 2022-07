Cambiaso alla Juventus, è fatta: Dragusin ha accettato il Genoa

Andrea Cambiaso si prepara a firmare con la Juventus: accordo con il Genoa sulla base di 4 milioni di euro più il cartellino di Dragusin.

Prima Angel Di Maria, poi Paul Pogba. E ora, la Juventus sta per mettere le mani anche su Andrea Cambiaso. Sarà il ventiduenne terzino genovese, reduce dalla dolorosa retrocessione con la maglia del Genoa, l'ennesimo acquisto estivo della Vecchia Signora.

È fatta per #Cambiaso alla #Juve: #Dragusin ha accettato la proposta del #Genoa // Done deal, Cambiaso joins Juve: Dragusin has accepted Genoa’s proposal 🤝⚪️⚫️ @Goalitalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 12, 2022

L'operazione si è sbloccata grazie al sì di Radu Dragusin, che dopo alcune titubanze ha accettato di trasferirsi al Genoa. La Juventus stava attendendo la decisione finale del difensore romeno, che nella prima parte della scorsa stagione ha giocato proprio a Genova, ma con la Sampdoria.

L'accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 4 milioni di euro più il cartellino di Dragusin. La Juventus, dunque, ha superato in maniera definitiva la concorrenza dell'Inter, che nelle scorse settimane aveva provato a portare Cambiaso a Milano.

In attesa di capire se sarà dirottato in prestito in un'altra formazione di Serie A, Cambiaso raggiunge il punto più alto della sua fin qui breve carriera. Un dato su tutti: pochi anni fa giocava in prestito all'Albissola, in Serie D, con tanto di storica promozione nella terza serie nel 2018.

La Juventus ha deciso di puntarci, forse più per il futuro che per il presente, convinta dalle potenzialità del giocatore. Qualità già messe in mostra con il Genoa, nonostante il campionato negativo dei liguri e la retrocessione, ma anche con l'Under 21, di cui Cambiaso è un punto fermo.

Nell'ultima stagione Cambiaso, reduce da un prestito annuale all'Empoli con cui nel 2021 ha conquistato la promozione in A, ha collezionato 26 presenze. Già alla seconda giornata ha messo a segno, in un match perso in casa per 2-1 contro il Napoli, la sua prima e fin qui unica rete nella massima serie.