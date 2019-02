Calciomercato, Zamorano sicuro: “Vidal a breve in Messico”

Ivan Zamorano scommette sul futuro di Arturo Vidal: "Vedrete che presto indosserà la maglia del CF America, sarà il prossimo acquisto dei messicani".

La sua avventura al Barcellona è iniziata solamente da sei mesi, ma secondo Ivan Zamorano il futuro di Arturo Vidal parla messicano: l'ex attaccante dell'Inter è infatti convinto che il centrocampista cileno vestirà presto la maglia del CF America.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni di 'televisa', Zamorano ha svelato l'indiscrezione sull'ex mediano della Juventus, suo connazionale.

L'articolo prosegue qui sotto

"Arturo Vidal sarà il prossimo giocatore a raggiungere il CF America, lo dico ora, segnatevelo".

L'ex attaccante dell'Inter è stato chiamato a commentare l'acquisto da parte del club messicano di Nicolas Castillo, attaccante cileno classe '93 proveniente dal Benfica. Sulla scia di questa mossa di mercato Zamorano ha svelato il suo pensiero sul futuro di Vidal.

Lo stesso Vidal si era complimentato qualche ora prima con Castillo per la nuova avventura nel CF America sul proprio profilo Instagram: per molti un indizio sulla sua volontà di sbarcare in Messico a breve.