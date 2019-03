Calciomercato, Sergi Samper lascia il Barcellona: giocherà in Giappone

Sergi Samper pronto a dire addio al Barcellona per volare in Giappone al Vissel Kobe dove ritroverà Andres Iniesta.

Al Barcellona è nato e cresciuto, senza però raggiungere i traguardi prefissati: Sergi Samper è stato a lungo una delle promesse più in vista della cantera blaugrana, incapace di lasciare il segno tra i grandi.

Dopo una vita passata in Catalogna, il centrocampista spagnolo cambierà addirittura continente: secondo 'Sport' è praticamente fatta per il suo passaggio al Vissel Kobe in Giappone, con l'addio che sarà annunciato in una conferenza stampa programmata per martedì.

Sergi Samper è reduce da due prestiti a Granada e Las Palmas nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018: in entrambi i casi è stato allenato dal suo estimatore Paco Jemez, che nelle Canarie non ha potuto goderselo appieno per colpa di un infortunio.

In seguito è tornato alla casa madre dove è stato impiegato da Valverde solo nella mezz'ora finale del primo match di Coppa del Re, vinto per 1-0 sul campo della Cultural Leonesa. In Oriente ritroverà Andres Iniesta, uno che dalle parti del 'Camp Nou' ha saputo farsi apprezzare.