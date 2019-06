Calciomercato Roma, Veretout nel mirino: è sfida al Napoli

Non c'è solo il Napoli su Jordan Veretout: la Roma ha contattato gli agenti del francese che interessa anche a Siviglia e Arsenal.

Non è ancora fatta per il passaggio al di Jordan Veretout: gli azzurri avevano raggiunto un accordo col centrocampista, non con la che ha appena avviato una nuova era con Rocco Commisso al timone della società.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Una fase di stallo pericolosa per i partenopei che così rischiano di perdere un giocatore importante: secondo l'Equipe, di questa situazione potrebbe approfittare la che avrebbe già contattato i procuratori del francese.

Insieme ai giallorossi anche il , oltre all' che avrebbe chiesto informazioni sul prezzo alla Fiorentina, memore della buona stagione disputata in nel 2015/2016 dal 26enne tra le file dell' .

Non sono passati inosservati gli ottimi numeri in due annate a Firenze: 15 i goal in 75 partite totali, bottino più che considerevole per uno specialista di rigori e punizioni. Tante pretendenti per Veretout, solo una la spunterà alla fine.