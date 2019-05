Calciomercato Napoli, accordo con Veretout per l'ingaggio: la Fiorentina chiede 27 milioni

Il Napoli strappa l'accordo con Jordan Veretout per un contratto di 5 anni: contatti in corso con la Fiorentina, che chiede 27 milioni di euro.

Potrebbe essere a un passo il primo colpo di mercato del , ormai orientato alla prossima stagione dopo aver blindato il secondo posto. La dirigenza partenopea ha infatti strappato l'accordo con Jordan Veretout sull'ingaggio.

Secondo quanto riferito da 'RMC Sport', gli azzurri hanno già l'ok del centrocampista francese per un contratto di 5 anni. Resta ora da convincere la sulla cessione del suo pilastro di metà campo.

La società viola parte da una richiesta minima di 27 milioni di euro per un giocatore che in questa stagione ha collezionato 35 presenze, realizzando anche 5 goal e 4 assist. La prima offerta del Napoli si era assestata a 20 milioni, resta dunque da limare la differenza per il sì definitivo.

L'arrivo di Veretout, corteggiato ormai da mesi dal Napoli, potrebbe aprire la cessione di Allan con direzione : il francese permetterebbe inoltre ad Ancelotti di spostare Zielinski e Fabian Ruiz in posizione più avanzata, liberandoli da compiti tattici più difensivi.