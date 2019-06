Calciomercato Roma, Karius nome nuovo per la porta

Profilo a sorpresa sul taccuino della Roma per sostituire Olsen: spunta Loris Karius, di proprietà del Liverpool ma in prestito al Besiktas.

La pensa a Loris Karius. Nome a sorpresa in casa giallorossa per sostituire Olsen, in odore di partenza dopo una stagione da dimenticare.

Il portiere tedesco classe '93, di proprietà del , nell'ultima annata ha difeso i pali del : senza però, purtroppo per lui, riuscire a cancellare la macchia della finale di Champions del 2018 dove 'consegnò' la Coppa al Real con le sue papere.

Papere che Karius in alcuni frangenti ha riproposto anche in , ma ciò non sembra frenare la Roma interessata secondo 'Fotospor' all'estremo difensore il cui cartellino appartiene ai Reds.

Oltre a Karius, per la porta la Roma tiene vive anche le piste che portano ad Anthony Lopes del e Pau Lopez del Betis.