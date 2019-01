Calciomercato Roma, Zaniolo verso il rinnovo: presto un incontro con l'agente

La Roma ha intenzione di blindare Nicolò Zaniolo: le sue prestazioni hanno convinto Monchi e Di Francesco, il rinnovo sarà il prossimo passo.

La stagione di Nicolò Zaniolo può essere definita più che soddisfacente: nonostante le riserve iniziali relative alla giovane età, l'ex talento della Primavera dell'Inter ha saputo conquistarsi la fiducia di Eusebio Di Francesco che lo ha schierato con continuità tra i titolari della Roma.

Il goal rifilato al Sassuolo è un'autentica gemma, mix di tecnica e caparbietà: la ciliegina su una torta che tra qualche tempo diventerà ancora più grande e farcita, come naturale che sia per un gioiello destinato a rappresentare il presente e il futuro anche della Nazionale.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'intenzione della Roma sarebbe già quella di mettere mano al contratto fino al 2023 firmato in estate: nelle prossime settimane dovrebbe esserci un incontro con il suo agente Vigorelli per discutere di questa eventualità, pronta a diventare realtà.

Il rinnovo sarebbe il giusto premio per il ragazzo, oltre che un modo per blindarlo dalle avances del Real Madrid: i 'Blancos' hanno messo il mirino su di lui proprio in occasione dell'esordio assoluto con la maglia giallorossa, avvenuto in Champions League al 'Santiago Bernabeu'. Zaniolo impressionò per qualità e personalità, alla faccia dei suoi soli 19 anni.

Notizia che farebbe sicuramente felici i tifosi, contenti del rendimento di Zaniolo: probabilmente l'acquisto più azzeccato sul mercato al netto delle perplessità originarie, subito rase al suolo a suon di prove da elogiare.