Calciomercato Napoli, Lozano si allontana: vede gli azzurri come quarta scelta

AS México

AS México

Il giocatore messicano pensa a PSG, Manchester United e Barcellona: andrebbe al Napoli solamente dovesse fallire l'approdo altrove.

E' il grande sogno per l'attacco del, ma arrivare asarà veramente dura. Tra i migliori giocatori della Eredivisie e fuori dai top cinque campionati europei, il giocatore messicano sembra aver concluso il ciclo al , ma la sua intenzione è quella di giocare in una delle corazzate d'Europa.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Nonostante il Napoli continui a lavorare sul suo possibile approdo in , secondo Il Mattino l'idea di Lozano è chiara: ha intenzione di aspettare una tra , e , così da lasciare il PSV solamente per lottare ai massimi livelli in Champions o .

Il Napoli, insomma, sarebbe la quarta scelta del giocatore, realtà solamente in caso dovesse sfumare l'approdo in Premier, o . C'è stato un dialogo tra il direttore sportivo Giuntoli e il gruppo Raiola che gestisce gli interessi di Lozano, in cui è stato evidenziata la volontà di migliorare l'offerta al PSV e allo stesso 23enne.

La soluzione di Raiola potrebbe essere quella di lasciar partire Insigne, ma l'attaccante del Napoli sembra intenzionato a rimanere in azzurro, con Ancelotti fiducioso nel poter far condividere il giocatore insieme a Lozano nonostante il ruolo molto simile.

A proposito di Ancelotti, il tecnico del Napoli sta provando a convincere la famiglia del giocatore per l'eventuale trasferimento in . Rispetto alle altre destinazioni, infatti, in azzurro Lozano potrebbe avere un ruolo da protagonista assoluto, piuttosto che essere solamente uno dei tanti.

De Laurentiis, intervistato dal Corriere dello Sport, ha intanto evidenziato di essere all'erta in attesa di novità su Lozano:

"Gli attaccanti validi sul mercato li conoscono tutti e noi restiamo come falchi in attesa delle migliori opportunità".

Non resta che attendere.