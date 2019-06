Calciomercato Napoli, Ilicic avvisa l'Atalanta: "Voglio giocare per vincere trofei, altrimenti nuova sfida"

Il giocatore dell'Atalanta è indeciso sul proprio futuro e aspetta segnali dall'Atalanta: "Non si può più giocare con 12 giocatori, ne servono 30".

Nuovo capitolo nella questione Josip Ilicic. Accordo tra e giocatore azzurro, step uno. di traverso per evitare il trasferimento di uno dei suoi uomini migliori. Step due. Ed ora le dichiarazioni dello stesso giocatore sloveno, che aggiunge una nuova pagina a questo possibile accordo estivo.

L'ex giocatore di e , infatti, ha parlato ai microfoni di Ekipa24, evidenziando come non sia certo di rimanere all'Atalanta. Ilicic acceterebbe di restare a lottare in quel di Bergamo anche nella prossima stagione, ma solo davanti a rassicurazioni sul progetto.

L'unica cosa certa però è che Ilicic non vuole lasciare la :

"Voglio rimanere in . Questo è il mio obiettivo, questo è il mio desiderio. Sono interessato solo ai migliori club. Ho offerte e senza offesa, visto che l'Atalanta è arrivata molto in alto, se me ne andrò sarà solo per una squadra ancora più in alto. Le voci? I giornali italiani stanno facendo un buon lavoro, posso dirlo".

Il Napoli spinge per avere Ilicic, il diretto interessato per ora non ci pensa:

"Non sto pensando alle offerte in questo momento. Il mio manager se ne occupa. Se rimango con l'Atalanta, voglio diventare molto più forte. Ora voglio giocare a questo livello. Se Atalanta può darmi questo, sarò contento. In caso contrario, ci saranno nuove sfide da affrontare altrove".

Percassi vuole tenere Ilicic per non smontare la squadra, ma servirà un grosso sforzo:

"E' difficile parlarne. Capisco che il presidente Atalante vuole che rimanga. Ho letto le sue dichiarazioni, hanno confermato l'allenatore e sono contento. Tutti vogliono tenermi. Ma la verità è che la storia ha due lati e e sono in una fase di carriera in cui non ho molto tempo per giocare al più alto livello. Devo scegliere in modo da poter ottenere il più possibile".

Il desiderio di Ilicic è quello di lottare seriamente per vincere un trofeo:

"Voglio giocare ai massimi livelli, combattendo per cose più grandi e i trofei. Quest'anno abbiamo giocato con 13 giocatori e questa non è la situazione di cui ho appena parlato. Se restassi, starei in una squadra diversa, con più giocatori. Il livello al quale voglio giocare ora richiede una squadra di 30 giocatori. Di certo voglio giocare in Champions".

Che sia Napoli o Atalanta, Ilicic potrà finalmente confrontarsi con il massimo torneo europeo.