Calciomercato Napoli, Hysaj fa gola: c'è anche l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid, per rinforzare le fasce, sta pensando al terzino albanese del Napoli Hysaj, che piace anche al Chelsea.

In casa Napoli, dopo lo sfogo del procuratore a causa del poco utilizzo del giocatore nel mese di dicembre (tre panchine nelle ultime 4 partite), tiene banco il futuro del terzino albanese Hysaj.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Noto l'interesse del Chelsea, ma soprattutto di Sarri, nei suoi confronti, c'è da segnalare anche quello dell'Atletico Madrid di Simeone.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da As i Colchoneros, alla ricerca di un sostituto di Filipe Luis, che andrà via a parametro zero il prossimo giugno, hanno messo gli occhi sul classe 1994, capace di occupare entrambe le posizioni.

L'intenzione degli spagnoli, così come quella dei londinesi, è di mettere sul piatto della dirigenza partenopea una cifra di poco inferiore alla clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro, ossia 45 milioni di euro.

Nel momento in cui dovesse partire Hysaj il direttore sportivo Giuntoli ha già individuato l'obiettivo per sostituirlo: si tratta dell'esterno della SPAL Manuel Lazzari, valutato dal patron ferrarese 22 milioni di euro.