Calciomercato Napoli, Hamsik al Dalian: visite mediche in corso, lunedì o martedì l'ufficialità

Marek Hamsik sta sostenendo le visite mediche con il Dalian Yifang. L'ufficialità dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì.

Dopo la brusca frenata di mercoledì, lo sprint finale verso il traguardo. Marek Hamsik è sempre più vicino a salutare il Napoli per trasferirsi in Cina, al Dalian Yifang, e firmare quello che presumibilmente sarebbe l'ultimo importante contratto della sua carriera.

Secondo quanto riportato da 'TV Luna', Hamsik starebbe già svolgendo le visite mediche in queste ore a Madrid. Poi il volo per la Cina e l'ufficialità dell'affare, che dovrebbe essere prevista per lunedì o per martedì.

L'affare aveva subito una frenata mercoledì, quando il Napoli sui propri canali ufficiali aveva comunicato lo stop alle trattative per contrasti sulle modalità di pagamento. Poi il Dalian avrebbe accettato le condizioni di trasferimento del Napoli, fino a portare a termine l'affare.

Hamsik era rientrato a Napoli, ma non si era allenato con la squadra, in attesa della chiusura della trattativa. Che sembra ora allo sprint finale.