Calciomercato Napoli, Di Lorenzo ad un passo: giovedì le visite

Di Lorenzo è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Trattativa conclusa, le visite mediche sono state fissate per giovedì.

La stagione si è da poco conclusa, ma è già arrivato ovviamente il momento di pensare alla prossima e il è prontissimo a piazzare il suo primo colpo. Il club partenopeo presto infatti chiuderà Giovanni Di Lorenzo, il forte terzino destro che nelle ultime due stagioni si è messo in luce con l’.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', giovedì è il giorno stabilito per le visite mediche dopo che la trattativa con l'Empoli è ormai arrivata ai dettagli.

A confermare il tutto anche le parole del suo agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Marte.

“Manca ancora qualche giorno e con il mercato tutto può succedere visto che ci sono tante squadre su di lui. Corsi si è preso un paio di giorni per riflettere entro giovedì sera. Di Lorenzo anticiperà le visite mediche e se il presidente dell’Empoli darà il via libera, venerdì arriverà anche la firma”.

Il Napoli è riuscito a superare una folta concorrenza.

“Di Lorenzo era nel mirino delle migliori squadre di ed era ambito anche all’estero. Lui è già stato in città ed è stato accolto bene. Domani parlerò con Corsi, il giocatore intanto in mattinata farà le visite mediche”.

Di Lorenzo, classe 1993, alla sua prima stagione in Serie A ha stupito in molti. Non solo infatti ha giocato a livelli molto alti durante tutto l’arco della stagione, ma ha impreziosito le sue 37 presenze con ben 5 reti.