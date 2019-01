Monaco, l'ex Roma Vainqueur non supera le visite mediche: salta il trasferimento

William Vainqueur non ha superato le visite mediche a causa di un problema alla gamba, salta così il trasferimento dall'Antalyaspor al Monaco.

William Vainqueur non giocherà nel Monaco. Il centrocampista francese sembrava a un passo dal ritorno in patria ma non ha superato le visite mediche di rito.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Monaco, che aveva raggiunto un accordo con l'Antalyaspor per il prestito di Vainqueur. Affare ora ufficialmente saltato.

"Il giocatore non ha soddisfatto tutti i requisiti delle visite mediche a causa di un infortunio alla gamba sinistra".

Vainqueur quindi sarà costretto a tornare in Turchia, almeno finché non troverà un altro club disposto a scommettere su di lui nonostante il problema fisico rivelato dalle visite col Monaco.

Il centrocampista francese può vantare anche una breve esperienza in Italia dove ha vestito la maglia della Roma nella stagione 2015/16 senza brillare, poi il prestito al Marsiglia e la cessione a titolo definitivo all'Antalyaspor nel 2017.