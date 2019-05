Calciomercato Milan, Koscielny occasione a zero: può lasciare l'Arsenal

Il Milan pensa all'occasione a parametro zero: Koscielny potrebbe lasciare l'Arsenal. Il capitano dei Gunners piace anche a Monaco e Leverkusen.

Dopo un'annata complicata dal punto di vista fisico in difesa, il punta a ripartire. Con la speranza di poter riabbracciare Caldara a fianco a Romagnoli, i rossoneri studiano un innesto d'esperienza.

Secondo quanto riporta 'L'Équipe', la dirigenza rossonera sarebbe sulle tracce di Laurent Koscielny. Il difensore francese in forza all' va in scadenza di contratto nel 2020, ma potrebbe lasciare Londra in anticipo.

I Gunners e il classe 1985, che compirà 34 anni a settembre, hanno parlato di una possibilità di rinnovo ma per ora non sono ancora giunti a nessun accordo. Dopo nove anni, l'ex Lorient potrebbe quindi cambiare aria.

Il Milan sarebbe una delle squadre interessate al giocatore, al pari del e del .

Koscielny viene da un grave infortunio che gli ha fatto saltare anche il Mondiale vinto dalla sua in . La rottura del tendine d'achille lo ha fermato per diversi mesi, ma ora è rientrato a pieno regime e ha guidato l'Arsenal da capitano fino alla finale di .

L'Arsenal avrebbe già individuato il sostituto dell'esperto difensore: sarebbe Samuel Umtiti, che avrebbe già incassato l'approvazione di Emery. In caso l'operazione dovesse chiudersi, potrebbe facilitare la strada al Milan per arrivare a Koscielny.