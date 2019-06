Calciomercato Milan, Donnarumma richiesto dal Manchester United: contatti con Raiola

David De Gea sembra in procinto di lasciare il Manchester United: i Red Devils hanno parlato con Raiola per avere informazioni su Donnarumma.

Mentre il Milan rivoluziona il proprio assetto dirigenziale e tecnico, in attesa della risposta di Paolo Maldini, si comincia a muovere qualcosa anche sul calciomercato. Per il momento, però, solo in fase di uscita, visto che per il mercato in entrata bisognerà aspettare il nuovo allenatore.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', infatti, il ha mosso i primi passi per Gigio Donnarumma. La società inglese potrebbe dover fare i conti con la cessione di David De Gea, già vicino a lasciare la squadra la scorsa stagione.

Il Manchester United ha avviato i contatti con l'agente di Donnarumma, Mino Raiola. Il , dalla sua parte, potrebbe anche sacrificare il portierone classe 1999, ma solo di fronte ad un'offerta di circa 60 milioni di euro.

D'altronde appare ormai chiaro che, con la rivoluzione in atto al Milan e con lo sguardo severo dell'UEFA, qualche pesante cessione sembra essere stata messa in conto.