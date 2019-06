Allenatore Milan, Giampaolo adesso è in pole: Maldini sarà decisivo

Giampaolo ha staccato Inzaghi tra le preferenze del Milan. La scelta spetterà al nuovo direttore tecnico: si attende quindi la risposta di Maldini.

Giorno dopo giorno, il nuovo comincia a prendere forma. Ancora, com'è normale che sia, ci sono molte nubi sul futuro rossonero ma a poco a poco si stanno tutte diradando. Dopo aver rivoluzionato la dirigenza, la società adesso aspetta solo una risposta da Paolo Maldini.

Già, perché la proposta di direttore tecnico è lì sul tavolo che aspetta solo l'ex capitano del Milan. Paolo Maldini sembra orientato a dire sì e da quel momento in poi sarà lui a pesare parecchio sulle scelte del club. La prima sarà quello del nuovo allenatore e lui si è già portato avanti con un profilo ben preciso.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', uno dei motivi che avrebbe convinto il capitano rossonero ad accettare il ruolo di direttore è stato proprio il benestare del club riguardo alla candidatura di Marco Giampaolo come allenatore. Maldini ha già avuto uno scambio di vedute con l’ormai ex- .

Ex perché nella serata di venerdì, anche se ancora non in modo ufficiale, Marco Giampaolo e la Sampdoria si sono separati. Giampaolo proseguirà la sua carriera altrove, lui spera proprio nel Milan, e la societù blucerchiata andrà alla ricerca di un nuovo tecnico.

Quindi Giampaolo sembra aver battuto la concorrenza di Simone Inzaghi. L'allenatore della 'paga' attualmente anche il rapporto con Lotito, a cui lo lega un contratto di un altro anno. Più staccato rispetto a loro è al momento De Zerbi, che convince come allenatore ma pecca sul capitolo "esperienza".

I nuovi passi del Milan sono i seguenti: aspettare la risposta di Maldini, attesa massimo per lunedì, poi la scelta dell'allenatore affidata proprio al nuove direttore. Se sarà Maldini, Giampaolo godrebbe di una posizione di vantaggio. Se sarà un altro, si riaprirebbero anche le piste straniere.