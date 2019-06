Calciomercato Liverpool, Pépé può arrivare per 80 milioni

Dopo la vittoria della Champions, il Liverpool vuole rinforzare il proprio reparto d'attacco: l'obiettivo principale è l'ivoriano del Lille.

Incassi stratosferici dalla Premier League, guadagni da urlo grazie al trionfo della , pubblicità a livelli mai raggiunti prima. Il può godersi il titolo di Campione d'Europa e la possibilità di investire in maniera esagerata sul calciomercato 2019. A cominciare da Nicolas Pépé.

Ala e attaccante del , Pépé è stata la grande rivelazione della appena conclusa. Trascinatore della squadra fino al secondo posto, l'attaccante ivoriano ha chiuso l'annata con 22 goal e 11 assist, diventando l'uomo più del campionato alla pari del parigino Mbappè.

Ora per Pépé sembra esserci proprio il Liverpool, deciso ad aumentare il proprio potenziale offensivo acquistando, secondo l'Equipe, il giocatore per 80 milioni di euro. Una cifra che dovrebbe convincere il Lille a lasciarlo partire, dopo che un'offerta italiana da 70 è stata rifiutata (a quanto pare da parte dell' ).

Pépé ha un contratto in scadenza nel 2022, dunque il Lille può attualmente ragionare senza fretta sulle offerte arrivate per il suo giocatore più rappresentativo.

Tornato ai gironi di Champions League, ll team allenato da Christophe Galtier vuole essere sicuro di partecipare al torneo senza fare da sparring partner. Dunque in caso di addio di Pépé servirà costruire una squadra all'altezza, operazione fattibile solamente in caso di 80 e più milioni nelle casse del club.

Arrivato al Lille nel 2017, anche lo scorso anno Pépé aveva giocato una buona stagione, con tredici goal all'attivo. Stavolta per lui è arrivata l'esplosione e la possibilità di alzare l'asticella: giocherà comunque in Champions League, ma resta da capire in quale club. E in quale nazione.