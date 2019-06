Calciomercato Lazio, Petagna per l'attacco: è l'alternativa a Wesley

Cutrone si allontana dall'orbita laziale, Lotito ha messo nel mirino Petagna come rinforzo per l'Europa League.

Si è mosso il , estasiato per la mole di reti segnata in dopo l'esplosione improvvisa. Si muove anche la , anch'essa desiderosa di portare tra le proprie fila Andrea Petagna. Dopo aver salvato la , può esserci un ulteriore salto per il 24enne triestino.

Secondo il Messaggero, infatti, è Petagna la più grande alternativa all'affare Wesley, che sembra essersi inchiodato senza possibilità di buone nuove all'orizzonte. Con l'addio di Caicedo, in procinto di essere ceduto negli , la Lazio punta sul classe 1995 per il prossimo anno.

Servirà comunque una cifra interessante per strappare Petagna alla SPAL, visti i 15 milioni che la squadra di Ferrara deve mettere sul piatto in virtù dell'obbligo di riscatto fissato a 12, dopo i 3 iniziali. Lotito ha incontrato l'agente Riso per discuterne, ma il futuro del giocatore è ancora nebuloso.

Petagna in realtà potrebbe anche tornare all' , ma questa appare, dopo il riscatto da parte della SPAL, l'operazione meno probabile. Il giocatore, reduce da 16 goal nell'ultima Serie A, sembra comunque il nome italiano più prossimo alla Lazio, visto e considerando come il nome di Cutrone si sia allontanato progressivamente negli ultimi giorni.

Prima di costruire una squadra che possa lottare su tre fronti, la Lazio dovrà comunque risolvere la questione attorno a Tare, richiesto da Maldini al e non ancora certo di rimanere in biancoceleste come uomo mercato e consigliere fidato di Lotito.

Una volta che verrà presa una decisione di conferma o d'addio, la Lazio comincerà a lavorare seriamente sul calciomercato. In attacco manca un uomo, ma saranno tutti i reparti a dover essere rinforzati in seguito al rinnovo di Inzaghi e alla consapevolezza di dovergli regalare una squadra all'altezza.