Calciomercato Juventus, Zaniolo chiodo fisso: Higuain alla Roma?

La Roma prova a blindare Zaniolo col rinnovo, ma la Juventus resta in pressing: Higuain possibile contropartita per convincere i giallorossi.

Da un lato la voglia di farlo rinnovare, dall'altra una 'stregata'. Nicolò Zaniolo si ritrova tra due fuochi: permanenza alla o approdo alla corte di Madama? Per ora nulla è certo, se non che i bianconeri restano in pressing.

I giallorossi provano a convincere il giovane centrocampista a prolungare il contratto fino al 2024, ma come spiega 'Tuttosport' le richieste dell'entourage non collimano al momento con la proposta della Roma.

E sullo sfondo c'è il forcing della Juventus, che però per tentare il colpo Zaniolo dovrà stanziare non meno di 40-50 milioni: ecco perchè a Vinovo, per abbassare l'esborso, si valuta l'inserimento di contropartite tecniche.

Su tutte Gonzalo Higuain, che il non riscatterà dopo 6 mesi in chiaroscuro e pronto a rientrare alla per fine prestito: l'arrivo di Sarri in panchina sembrerebbe aprirgli le porte di una nuova chance a , ma Paratici guarda al bilancio e potrebbe offrirlo alla Roma nell'affare Zaniolo.

Alla luce della probabile partenza di Dzeko, destinazione , la Lupa avrebbe in Higuain un centravanti di alto livello con cui sostituire il bosniaco: sul tavolo, oltre al Pipita, potrebbero finire altri nomi come Perin, Cuadrado e quel Mario Manduzkic per il quale l'avventura alla Juventus pare essere ai titoli di coda.