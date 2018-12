Calciomercato Juventus, per Ramsey c'è l'insidia Real Madrid: Bale chiama l'amico in Blanco

La Juventus punta a chiudere per Aaron Ramsey a parametro zero già a gennaio, ma deve fare i conti con l'altro gallese Bale, che lo chiama a Madrid.

La caccia al rinforzo a centrocampo della Juventus continua. L'obiettivo dei bianconeri è rinnovare il reparto per il prossimo giugno, aggiungendo pezzi da novanta di valore internazionale. Sulla lista c'è anche il nome di Aaron Ramsey.

Il 'box-to-box' di proprietà dell'Arsenal, in scadenza di contratto al 30 giugno 2019 e con le trattative per il rinnovo che si sono arenate già da tempo, è seguito da tempo dagli uomini della Juventus. Già nel prossimo mese l'intenzione sembrerebbe quella di chiudere la trattativa e far firmare al gallese un contratto per il prossimo giugno.

Secondo 'Tuttosport' le cifre che Ramsey potrebbe guadagnare alla Juventus si aggirano intorno agli 8 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio da top player per un giocatore che non si è mai confrontato con una realtà diversa da quella dell'Arsenal ad altissimi livelli.

Le pretendenti però non mancano: fino a poche settimane fa sembrava il Bayern Monaco la prima favorita, oggi invece, come riporta il quotidiano torinese, sulle orme del giocatore ci sarebbe il Real Madrid, il quale conterebbe sull'arma Gareth Bale per provare a convincere l'amico Ramsey. I due sono compagni di nazionale nel Galles e grandi amici.

Ramsey però sembra molto attratto dalla possibilità di venire a Torino e giocare insieme a Cristiano Ronaldo, tanto che la definitiva fumata bianca con la Juventus potrebbe arrivare nel giro di poche settimane.

L'arrivo del centrocampista attualmente in forza all'Arsenal, che sarebbe comunque previsto per giugno a parametro zero, non muta comunque le strategie sugli altri fronti, in particolare quello che riguarderebbe Paul Pogba. Il francese è sempre un obiettivo e l'addio di Mourinho ne modificherebbe solo le eventuali tempistiche: difficilmente si potrebbe fare a gennaio, ma l'idea per l'estate rimane forte.