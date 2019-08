Calciomercato Juventus, Han in arrivo: 5 milioni al Cagliari

Operazione per il futuro da parte della Juventus: dopo averlo trattato già in passato, la società bianconera ha chiuso per il talento nord-coreano.

Colpo per la , all’insegna della linea verde. Dopo un lungo inseguimento, Kwang-Song Han si appresta a diventare bianconero. Il club della Continassa, infatti, si è assicurato il 21enne attaccante coreano dal per circa 5 milioni.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il giocatore è atteso in queste ore nel capoluogo piemontese per il classico iter delle visite mediche, dopodiché la Signora deciderà se tenerlo alla corte dell’Under 23 o se cederlo in prestito.

Al momento, però, la sensazione è che i bianconeri vogliano tenerlo alla corte di Fabio Pecchia, facendogli fare – in allenamento – la spola con la prima squadra.

Ex , club in cui era in prestito, Han smaltito i problemi al ginocchio che ne hanno condizionato l’andamento nella passata annata calcistica. Ora, per lui, si spalancano le porte della Juventus. Tutto fatto.