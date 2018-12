Calciomercato Juventus, Filipe Luis idea a parametro zero

Filipe Luis lascerà l'Atletico Madrid in estate e non rinnoverà: anche la Juventus tra le pretendenti per il suo acquisto a parametro zero.

Recentemente vi abbiamo parlato dell'addio di Filipe Luis all'Atletico Madrid al termine della stagione in corso: il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non arriverà, motivo per cui già dalle prossime settimane sarà libero di accordarsi con un altro club.

Nonostante le 33 primavere, il brasiliano con passaporto polacco è ancora in grado di far gola a tutta Europa: nel suo ruolo di terzino sinistro è uno dei migliori, tanto che lo stesso Diego Simeone si oppose ad una sua cessione in agosto, a due settimane dal termine del mercato, quando sembrava tutto fatto per il suo passaggio al PSG prima che i francesi ripiegassero su Juan Bernat.

Stavolta però è diverso e il 'Cholo' non potrà opporre resistenza: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', anche la Juventus si sarebbe iscritta al computo delle pretendenti per Filipe Luis.

L'opportunità di acquistare un giocatore di tale calibro a costo zero è balenata anche a Torino, dove già qualche mese fa ci fu l'arrivo di Emre Can, tesserato con la stessa soluzione dopo aver atteso la scadenza dell'accordo con il Liverpool.

Il possibile tesseramento di Filipe Luis permetterebbe ad Allegri di avere un'alternativa in più - e di prestigio - sulla fascia sinistra, attualmente detenuta dal solo Alex Sandro, considerato che Spinazzola non ha ancora giocato un minuto in bianconero e che il ruolo naturale di Cancelo - schierato in più di una circostanza a sinistra - è sulla fascia opposta.